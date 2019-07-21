Голливудская актриса посетила выставку Dior в Китае

Новости шоу бизнеса: На мероприятие с эльфийской прической и в платье с вышивкой прибыла Натали Портман.

Как амбассадор модного Дома, голливудская актриса прибыла в Шанхай, чтобы открыть выставку Miss Dior: Love N 'Roses.

На мероприятии 38-летняя Портман появилась в платье от Dior из последней круизной коллекции, которую бренд представил в Марракеше в конце апреля и которая появится в продаже лишь в 2020 году.

Актриса выбрала черное платье с вышивкой и многослойной юбкой из тюля, идеально подчеркивающее ее изящную фигуру, и собрала несколько локонов сзади, сымитировав прическу эльфийской принцессы. Серьги с крупными черными камнями и легкий румянец органично дополнили образ звезды.

Natalie attended the Miss Dior: Love N’ Roses pic.twitter.com/D3RHFNp7J1 — natalie portman (@nattyfanstar) 17 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что актриса Ева Лонгория очаровала своим появлением утреннее шоу Telemundo Un Nuevo Dia в Майами. Для выхода Лонгория примерила яркий брючный костюм зеленого цвета с глубоким декольте и широкими штанами.