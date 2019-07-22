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Супермодель Эльза Хоск показала фото с пляжного отдыха

Супермодель Эльза Хоск показала фото с пляжного отдыха
08:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Традиционные эротические фото шведская модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Первый пункт в списке на лето – похвастаться горячими снимками с отдыха. Шведская модель и "ангел" Victoria's Secret может поставить несколько "птичек" возле него, ведь количество ее пикантных кадров просто зашкаливает.

Как отмечают сторонники, несмотря на максимальную сексуальность кадров Эльзе Хоск удается соблюдать границы и не выглядеть вызывающе.

И это правда! 30-летняя "ангел" Victoria's Secret всю сознательную взрослую жизнь работает в фэшн-индустрии, поэтому она точно знает, как правильно показать кадр, чтобы он был не просто сексуальным, но и эстетически красивым. 

 
 
 
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Made it to Mexico #revolvesummer @revolve

Публикация от elsa hosk (@hoskelsa)

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Так, на новых фото смуглая Эльза Хоск появилась в купальнике молочного цвета, "верх" которого просвечивался после ее погружения в воду. Она даже засветила интимные части тела сквозь неидеально плотную ткань. Однако, вполне вероятно, что такие "изюминки" были запланированы моделью. А для "низа" она выбрала крошечные трусики с высокой посадкой, которые подчеркнули ее тонкую талию и стройные длинные ноги.

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Отдых, Знаменитости, Victoria's Secret, супермодель, Эльза Хоск, Шведская модель, Фото с отдыха, Супермодель Эльза Хоск.
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