Супермодель Эльза Хоск показала фото с пляжного отдыха

Новости шоу бизнеса: Традиционные эротические фото шведская модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Первый пункт в списке на лето – похвастаться горячими снимками с отдыха. Шведская модель и "ангел" Victoria's Secret может поставить несколько "птичек" возле него, ведь количество ее пикантных кадров просто зашкаливает.

Как отмечают сторонники, несмотря на максимальную сексуальность кадров Эльзе Хоск удается соблюдать границы и не выглядеть вызывающе.

И это правда! 30-летняя "ангел" Victoria's Secret всю сознательную взрослую жизнь работает в фэшн-индустрии, поэтому она точно знает, как правильно показать кадр, чтобы он был не просто сексуальным, но и эстетически красивым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Made it to Mexico #revolvesummer @revolve Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 20 Июл 2019 в 4:50 PDT

Так, на новых фото смуглая Эльза Хоск появилась в купальнике молочного цвета, "верх" которого просвечивался после ее погружения в воду. Она даже засветила интимные части тела сквозь неидеально плотную ткань. Однако, вполне вероятно, что такие "изюминки" были запланированы моделью. А для "низа" она выбрала крошечные трусики с высокой посадкой, которые подчеркнули ее тонкую талию и стройные длинные ноги.