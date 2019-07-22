Певица Ольга Горбачева похвасталась фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: Вчера, 21 июля, Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились и у них родилась вторая дочь — Серафима.

На фото она запечатлена в слитном купальник желтого цвета. На фото 38-летняя Ольга Горбачева показала идеальную фигуру, и это учитывая, что она мама двоих дочерей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram СИЛА СПОРТА Я из тех людей, кто занимается спортом на отдыхе, а не дома. Потому что больше времени и больше еды

На что Ольга ответила: "В каком месте?! Просто интересно, насколько зафотошопилось ваше восприятие людей… Вы мне напомнили мою бабушку, которая спросила, зачем я сделала себе "современные" губы, не обратив внимания на "вареники" своего сына! Лишний раз убеждаюсь, что "жертвой моды" становятся в первую очередь мозги людей и лишь потом тела…".