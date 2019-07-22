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Как всегда, стильная: Иванка Трамп сыграла в баскетбол в Айове
Как всегда, стильная: Иванка Трамп сыграла в баскетбол в Айове

Как всегда, стильная: Иванка Трамп сыграла в баскетбол в Айове

Как всегда, стильная: Иванка Трамп сыграла в баскетбол в Айове
13:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Во время визита она провела ряд выходов и приемов, один из которых состоялся в местном университете.

Дочь действующего президента США Иванка Трамп, которая является его близким советником и помощницей, посетила западный штат Айова с официальным визитом. Однако во время встречи в одном из университетов она позволила себе маленькую глупость – сыграть в баскетбол на высоких каблуках.

Иванка Трамп негласно признана одной из американских икон стиля, поскольку во время каждого официального выхода она демонстрирует отличный деловой вкус, который никто не осмелится назвать консервативным.

Так, на днях дочь и советник президента США посетила один из американских штатов на западе страны Айова. 

 
 
 
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Baller Ivanka will be heading to Colorado to visit Lockheed Martin tomorrow

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)  

 
 
 
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#NEW Ivanka shooting a basketball before a round table discussion on workforce development in Iowa. So cute (July 19, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

Иванка Трамп поразила поклонников белоснежными нарядами

Перед публикой блондинка появилась в черном платье длины миди с акцентом на талии, а дополнила образ элегантными белыми туфлями-лодочками на высоких каблуках. Однако это не помешало ей взять в руки баскетбольный мяч и попасть несколько раз в кольцо.

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Знаменитости, Стиль, Наряд, Иванка Трамп.
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