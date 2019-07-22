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Понедельник, 22.07.2019
Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)
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Только не перепутайте: звезды, которые очень похожи друг на друга (Фото)

Каждый человек любит смотреть фильмы, сериалы, наслаждаться ситкомом или интересным телешоу. Видя на канале актера и актрису, мы редко запоминаем их имена, а потом диву даемся, как откровенно комедийный актер с легкостью исполняет роль серийного маньяка. Однако не все так просто, ведь в Голливуде существуют парочки, состоящие из практически идентичных людей, о которых мы вам и расскажем.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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