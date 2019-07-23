Никита Добрынин продемонстрировал стальной пресс

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 июля, в своем Instagram Никита Добрынин опубликовал новые снимки.

Главный герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова все еще вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть.

31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной.

На фото экс-Холостяк запечатлен в египетской части пустыни Сахара, куда они с возлюбленной Дашей Квитковой отправились в отпуск. На фото Добрынин предстал без футболки и продемонстрировал своим подписчикам стальной пресс. Отметим, что попозировал он на фоне кактуса.

"У меня самый талантливый в мире фотограф. Вы о ней слышали, это моя @kvittkova", - написал Никита Добрынин под фото