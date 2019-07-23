Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"
Командующий ООС осмотрел Пески на фоне "режима тишины"
Украинцев в августе ждут затяжные выходные: подробности
Украинцев в августе ждут затяжные выходные: подробности
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по боевому самбо
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца
Приметы и обряды на 23 июля - День Антония Громоносца

Никита Добрынин продемонстрировал стальной пресс

Никита Добрынин продемонстрировал стальной пресс
09:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 22 июля, в своем Instagram Никита Добрынин опубликовал новые снимки.

Главный герой романтического реалити "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал в своем Instagram новый снимок.

Вот уже почти три месяца, как стало известно о том, что Никита Добрынин и победительница шоу Холостяк Даша Квиткова все еще вместе. За время того, пока проект еще не был завершен, пара вынуждена была скрываться от глаз общественности и им даже приходилось летать на разных местах в самолете, чтобы никто не заподозрил, что между ними что-то есть.

31 мая на пост-шоу Холостяка Даша Квиткова и Никита Добрынин объявили о своих чувствах, а сейчас регулярно радуют своих подписчиков в Instagram романтическими фотографиями с путешествий и обычной жизни. Поклонники с нетерпением ждут, когда экс-Холостяк сделает предложение возлюбленной. 

"Готовить я люблю": Никита Добрынин признался, что любит делать другим приятно

На фото экс-Холостяк запечатлен в египетской части пустыни Сахара, куда они с возлюбленной Дашей Квитковой отправились в отпуск. На фото Добрынин предстал без футболки и продемонстрировал своим подписчикам стальной пресс. Отметим, что попозировал он на фоне кактуса.

"У меня самый талантливый в мире фотограф. Вы о ней слышали, это моя @kvittkova", - написал Никита Добрынин под фото

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Фигура, Знаменитости, Холостяк, Пресс, Никита Добрынин, Мужское тело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Внеочередные выборы в Раду: заявление Посольства США
05 ЦИК обработала более 82% электронных протоколов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Обработано почти 93% протоколов: &quot;Батькивщина&quot; опередила &quot;ЕС&quot;
93% протоколов: "Батькивщина" опередила "ЕС"
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Указом Зеленского уволены еще 7 глав РГА
Итоги 22 июля: итоги выборов в ВРУ, СБУ провела масштабные обыски, в зоне ООС соблюдается режим тишины
Итоги выборов в ВРУ, СБУ провела обыски, режим тишины в ООС
Google посвятил новый Doodle к 60-летию первой публикации повести &quot;Страна багровых туч&quot;
Google посвятил новый Doodle к 60-летию первой публикации повести "Страна багровых туч"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь