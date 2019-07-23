Ольга Сумская стала рыжей и кудрявой: фото

Новости шоу бизнеса: Соответствующий снимок Ольга обнародовала на своей странице в Instagram.

Сумская очень талантливая артистка, которая в свои года смогла сохранить безупречную красоту и молодость. Более того, эта легендарная женщина все еще является иконой стиля и примером для подражания

Нужно отдать ей должное, Сумская и правда всегда выглядит роскошно и следует моде. Большинство привыкли ее видеть лишь в образе блондинки, однако артистка видимо решила поэкспериментировать и попробовала себя в другом амплуа.

Таким образом Сумская предстала в совершенно ином облике. Она примерила парик рыжего оттенка. Поклонники были в легком замешательстве и не могли поверить своим глазам. Выяснилось, что Сумская сменила имидж не просто так. Все дело в том, что у артистки сейчас активно идут съемки в нашумевшем сериале "Блондинка", где она уже пятый сезон подряд исполняет роль обычной заробитчанки. Более того, по сюжету скоро должна выйти замуж.

Стоит отметить, что сериал на польском языке, который Ольга знает благодаря своим прабабушкам, в свое время они жили в самой Варшаве. По этому она очень рада приезжать в этот город и для нее большая честь работать там.