Ольга Сумская стала рыжей и кудрявой: фото

Сумская очень талантливая артистка, которая в свои года смогла сохранить безупречную красоту и молодость. Более того, эта легендарная женщина все еще является иконой стиля и примером для подражания
Нужно отдать ей должное, Сумская и правда всегда выглядит роскошно и следует моде. Большинство привыкли ее видеть лишь в образе блондинки, однако артистка видимо решила поэкспериментировать и попробовала себя в другом амплуа.
Таким образом Сумская предстала в совершенно ином облике. Она примерила парик рыжего оттенка. Поклонники были в легком замешательстве и не могли поверить своим глазам. Выяснилось, что Сумская сменила имидж не просто так. Все дело в том, что у артистки сейчас активно идут съемки в нашумевшем сериале "Блондинка", где она уже пятый сезон подряд исполняет роль обычной заробитчанки. Более того, по сюжету скоро должна выйти замуж.
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Коли вперше потрапила на знімальний майданчик серіалу «Блондинка»,думала,це на кілька днів,а вийшло так,що п‘ятий сезон поспіль моя рудоволоса заробітчанка Оксана продовжує хазяйнувати в домі колоритного Марцеля,якого грає один з найвідоміших польських акторів Анджей Грабовський...Вже і заміж за нього мене тут видали..Граю роль польською мовою,бо вона мені не чужа,адже мої прабабусі Барбара і Хелена (по маминій лінії)мешкали колись у Варшаві..Тому,коли потрапляю до старого міста у Варшаві,душа співає!
Стоит отметить, что сериал на польском языке, который Ольга знает благодаря своим прабабушкам, в свое время они жили в самой Варшаве. По этому она очень рада приезжать в этот город и для нее большая честь работать там.