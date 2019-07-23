Бритни Спирс с новым кавалером впервые вышла на красную дорожку

Новости шоу бизнеса: Хотя отношения звездной пары длятся с конца 2016 года, только сегодня певица дебютировала с бойфрендом на красной ковровой дорожке.

В этом году Бритни Спирс пришлось пережить нелегкий период жизни, на протяжении которого ее постоянно поддерживал ее возлюбленный Сэм Асгари.

С тех пор, как Бритни выписалась из психиатрической клиники, поклонники могли наблюдать за ее жизнью лишь через объективы папарацци и ее профиль в Instagram.

Однако звезда, вероятно, приходит в себя, потому что сегодня она вместе с Сэмом посетила премьеру фильма "Однажды в Голливуде". Несмотря на множество знаменитостей, редкий публичный выход Спирс, да еще и в компании бойфренда, привлек внимание фотографов и СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Our first premiere @samasghari Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 22 Июл 2019 в 7:34 PDT

Певица поделилась с фанатами еще двумя кадрами с мероприятия в Instagram-аккаунте и подписала снимки: "Наша первая премьера". Хотя Асгари часто мелькает на совместных фото с Бритни, а в прошлом году поддержал возлюбленную на премии GLAAD, это первый раз, когда они вместе позировали фотографам в качестве пары. Вероятно, тем самым Спирс хотела подчеркнуть, что их отношения становятся только серьезнее.

Неудивительно, что СМИ заговорили о возможной помолвке пары, когда заметили на левой руке звезды кольцо с бриллиантом. Является ли оно помолвочным или просто аксессуаром, пока неизвестно, поскольку Бритни не давала комментарии на этот счет.