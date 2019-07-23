Амаль и Джордж Клуни побывали на свидании у озера Комо

Новости шоу бизнеса: Знаменитая супружеская пара Амаль и Джордж Клуни сходили на ужин у озера Комо.

Джордж и Амаль Клуни являются одними из самых известных жителей в итальянском городе Комо, поэтому каждый выход супругов привлекает немало внимания.

На днях папарацци запечатлели, как влюбленные шли в итальянский ресторан Villa d'este на ужин в компании родственников и друзей.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Для неофициального выхода Амаль надела роскошное изумрудно-зеленое пышное платье с бантом, которое выглядела очень элегантно и удачно подчеркнуло стройную фигуру юриста.

Роскошное платье Клуни сочетала с золотыми босоножками на невысоком каблуке, серьгами и клатчем в тон к обуви. Жена голливудского актера сделала объемную укладку и вечерний макияж с акцентом на глазах.

Впоследствии к звездным супругам присоединилась мама Амаль Клуни – Брия Аламуддин. Женщина примерила свободное платье яркого розового цвета с золотыми деталями в восточном стиле и мюли на высоких шпильках.