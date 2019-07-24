Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы

Новости шоу бизнеса: Во время каждого светского выхода Дженнифер поражает своим великолепным видом и все благодаря упорной работе над собой и своей внешностью.

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица и успешная бизнес-вумен. И сегодня, 24 июля, ей исполняется 50 лет.

Здоровый образ жизни

Лопес отказалась от кофе, а также вы не увидите ее с бокалом алкоголя.

Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина – это все главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица, – признается певица.

Дженнифер придирчиво относится к своему меню: звезда избегает сладкого и жареного, а все блюда готовятся на пару. Свой рацион Лопес согласовывает с диетологом, в котором присутствуют белки (много рыбы и курицы) и углеводы (бурый рис). Также она начинает свой день с протеинового коктейля с ягодами, йогуртом и медом.

"Протеин – это мой выбор, когда я чувствую голод, он наполняет меня и добавляет сытости надолго. Это отличное мышечное топливо", – говорит звезда.

Спорт

Посмотреть эту публикацию в Instagram Getting it in right before rehearsals. Almost tour time. Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 25 Май 2019 в 6:05 PDT

Джей Ло проводит в спортзале действительно много времени. Звезда работает с личными тренерами, которые по-разному подходят к упражнениям, однако в ее фитнес-рацион обязательно входят кардио и силовые нагрузки в сочетании с йогой и медитацией.

Уход за лицом

Не секрет, что ультрафиолетовое облучение разрушает коллаген и эластичные волокна кожи, вызывая преждевременное старение.

Я твердо верю в SPF. Я стараюсь не слишком долго сидеть на солнце, – говорит 49-летняя знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #fridaynight Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 7 Сен 2018 в 7:46 PDT

Лопес тщательно планирует свой режим дня, чтобы все успевать, но иметь время для отдыха.

Дженнифер предпочитает крема на основе масел авокадо и розы, а среди косметологических процедур – химический пилинг.

Любовь

Джей Ло счастлива в отношениях с американским бейсболистом Алексом Родригесом. О помолвке звездной пары, которая состоялась в марте 2019 года, заговорил весь мир. Поклонники с нетерпением ждут свадьбу Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом и скорее всего влюбленные пойдут под венец уже этим летом.