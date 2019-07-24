Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы

Дженнифер Лопес – американская актриса, певица, танцовщица и успешная бизнес-вумен. И сегодня, 24 июля, ей исполняется 50 лет.
Здоровый образ жизни
Лопес отказалась от кофе, а также вы не увидите ее с бокалом алкоголя.
Я не пью, не курю, полностью отказалась от кофеина – это все главные враги нашей кожи, виновники морщин и тусклого цвета лица, – признается певица.
Дженнифер придирчиво относится к своему меню: звезда избегает сладкого и жареного, а все блюда готовятся на пару. Свой рацион Лопес согласовывает с диетологом, в котором присутствуют белки (много рыбы и курицы) и углеводы (бурый рис). Также она начинает свой день с протеинового коктейля с ягодами, йогуртом и медом.
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Gettin’ it in today even though it’s blazing outside!! @niyamasol white snakeskin leggings!! #mysolstyle #hotlikeamf #109degrees
"Протеин – это мой выбор, когда я чувствую голод, он наполняет меня и добавляет сытости надолго. Это отличное мышечное топливо", – говорит звезда.
Спорт
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Джей Ло проводит в спортзале действительно много времени. Звезда работает с личными тренерами, которые по-разному подходят к упражнениям, однако в ее фитнес-рацион обязательно входят кардио и силовые нагрузки в сочетании с йогой и медитацией.
Уход за лицом
Не секрет, что ультрафиолетовое облучение разрушает коллаген и эластичные волокна кожи, вызывая преждевременное старение.
Я твердо верю в SPF. Я стараюсь не слишком долго сидеть на солнце, – говорит 49-летняя знаменитость.
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Лопес тщательно планирует свой режим дня, чтобы все успевать, но иметь время для отдыха.
Дженнифер предпочитает крема на основе масел авокадо и розы, а среди косметологических процедур – химический пилинг.
Любовь
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Christmas 2018 #gratitude #peace #love #joy WISHING YOU ALL THE MERRIEST CHRISTMAS EVER. Love you
Джей Ло счастлива в отношениях с американским бейсболистом Алексом Родригесом. О помолвке звездной пары, которая состоялась в марте 2019 года, заговорил весь мир. Поклонники с нетерпением ждут свадьбу Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, а иностранные СМИ уверяют – подготовка к праздничной церемонии идет полным ходом и скорее всего влюбленные пойдут под венец уже этим летом.