Коко Роша с 4-летней дочерью примерили одинаковые купальники: фото

Новости шоу бизнеса: Коко Роша не скрывает своей любви к дочери и любит примерять с ней похожие образы.

Канадская модель Коко Роша, которая стала популярной благодаря своему скоростному позированию, воспитывает с мужем Джеймсом Конраном двоих детей – девочку Айон и парня Ивера. Харизматичной дочери звезды уже исполнилось 4 года, а она успела сняться в нескольких фотосессиях и видео.

Коко Роша не скрывает своей любви к дочери и любит примерять с ней похожие образы. На своей странице в Instagram супермодель показала свой отдых на островах Теркс и Кайкос.

К слову, в Теркс и Кайкос днями ранее полетела Кайли Дженнер со своими подругами, чтобы отпраздновать запуск новой линейки ухода за телом Kylie Skin.

На новом фото Коко отдыхает возле бассейна с 4-летней Айон в закрытых купальниках с леопардовым принтом. В подписи Роша назвала свою дочь мини-версией себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Busy Tuesday at the office with my mini-me... and yes, I’m fully embracing being that weird mom that always twins with her daughter. #twinning @ioniconran Публикация от 232019 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Just another triplet pic walking through your feed. Not pictured: the photographer @jamesedwardconran Публикация от (@cocorocha) 19 Июл 2019 в 9:44 PDT

Модель также показала поклонникам трогательные снимки с дочерью и сыном в бело-синих купальниках. Такие фотографии на странице звезды пользуются немалой популярностью у пользователей в сети.