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Коко Роша с 4-летней дочерью примерили одинаковые купальники: фото

Коко Роша с 4-летней дочерью примерили одинаковые купальники: фото
18:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса: Коко Роша не скрывает своей любви к дочери и любит примерять с ней похожие образы.

Канадская модель Коко Роша, которая стала популярной благодаря своему скоростному позированию, воспитывает с мужем Джеймсом Конраном двоих детей – девочку Айон и парня Ивера. Харизматичной дочери звезды уже исполнилось 4 года, а она успела сняться в нескольких фотосессиях и видео.

Коко Роша не скрывает своей любви к дочери и любит примерять с ней похожие образы. На своей странице в Instagram супермодель показала свой отдых на островах Теркс и Кайкос.

К слову, в Теркс и Кайкос днями ранее полетела Кайли Дженнер со своими подругами, чтобы отпраздновать запуск новой линейки ухода за телом Kylie Skin.

На новом фото Коко отдыхает возле бассейна с 4-летней Айон в закрытых купальниках с леопардовым принтом. В подписи Роша назвала свою дочь мини-версией себя. 

 
 
 
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Busy Tuesday at the office with my mini-me... and yes, I’m fully embracing being that weird mom that always twins with her daughter. #twinning @ioniconran

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Just another triplet pic walking through your feed. Not pictured: the photographer @jamesedwardconran

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Модель также показала поклонникам трогательные снимки с дочерью и сыном в бело-синих купальниках. Такие фотографии на странице звезды пользуются немалой популярностью у пользователей в сети. 

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Дети, Мода, Модель, Коко Роша, Звездные дети, Звездные мамы.
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