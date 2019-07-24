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Умер знаменитый голливудский актер

Умер знаменитый голливудский актер
22:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса: В Нидерландах умер знаменитый голливудский актер Рутгер Хауэр, известный с участием в фильмах "Ночные ястребы" и "Бегущий по лезвию".

Актер Рутгер Хауэр умер 19 июля после непродолжительной болезни. Произошло это в его частном доме в Нидерландах. Что стало причиной смерти – пока не сообщается.

Пиар-менеджер звезды Стив Кенис уже подтвердил информацию о смерти актера. Прощание со знаменитым Рутгером Хауэром состоялось в среду, 24 июля.

 
 
 
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#RutgerHauer, best known for role as Roy Batty in the 1982 #BladeRunner, has died at 75. More recently, he appeared in #SinCity, #ChristopherNolan’s #BatmanBegins and as Niall Brigant in HBO's #TrueBlood. #RIP

Публикация от Rotten Tomatoes (@rottentomatoes)

 Фильмография актера

Талантливый Рутгер Хауэр начал свою актерскую карьеру в 1967 году. Тогда еще неизвестный актер впервые вышел на сцену театра Noorder Compagnie после службы в армии. Однако на достигнутом он не хотел останавливаться, поэтому уже в 1973 году сам написал и поставил две пьесы, которые получили немалую популярность.

Перспективного и харизматичного актера заметили продюсеры. Поэтому уже через год он впервые покорил телевидение, сыграв эпизодическую роль в киноленте "Господин Гаварден". А вот уже первая слава к актеру пришла после участия в телесериале "Флорис".

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За десятки лет своей карьеры Рутгер Хауэр сыграл в более 100 фильмах. Самые популярные из них – "Плоть и кровь", "Бегущий по лезвию", "Попутчик", "Слепая ярость", "Ночные ястребы", "Считанные секунды", "Достучаться до небес", "Робот-полицейский", "Взять живым или мертвым", "Кровь героев", "Смертельные узы, "Игра на выживание", "Зов предков", "Мерлин". Рутгер Хауэр является обладателем нескольких "Золотых глобусов" и номинантом "Оскара".

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Голливуд, Актер, Знаменитость, Рутгер Хауэр, Альманах.
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