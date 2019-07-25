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Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии

Королева Летиция засветила роскошное платье на официальном мероприятии
14:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Для этого публичного выхода известна испанка подготовилась заранее.

Испанская королева уже давно вызывает восторг не только у ее земляков, но и у всего мира. Каждый раз волшебная Летиция демонстрирует изысканные наряды во время публичных выходов, поражая общественность элегантностью. 

Исключением не стал визит Ее Величества в Валенсию, что в Испании. Именно в этом городе состоялось торжественное открытие Всемирного центра устойчивого городского питания (CEMAS). На официальное мероприятие пригласили и представителей монархии, в частности, королеву Летицию, которая является королевским патроном организации.

Королева выбрала красное кружевное платье от любимого бренда Carolina Herrera, которая подчеркнула ее стройную фигуру и приковала взгляды всех участников церемонии. К эффектному наряду Ее Величество подобрала туфли-лодочки от Magrit. 

Королева Летиция в старом наряде Hugo Boss на официальном мероприятии

Волшебная Летиция дополнила свой образ украшениями из королевской коллекции, в частности, удлиненными серьгами с рубинами и бриллиантами.

Согласно фото, на официальном мероприятии присутствовали испанские чиновники: президент Generalitat Valenciana, мэр Валенсии Джоан Джибо и посол Испании в Италии Альфонсо Дастис. Со всеми гостями королева Летиция охотно пообщалась, что видно на снимках.

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Испания, Знаменитости, Королевская семья, Мероприятие, Королева Испании, Королева Летиция, Кружевное платя, Роскошное платя.
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