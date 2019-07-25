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Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50

Дженнифер Лопес отметила свой юбилей: с такими фото трудно поверить, что ей 50
20:56 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которой 24 июля исполнилось 50 лет, отметила свой юбилей шумной вечеринкой.

Фото и видео с празднования появились на одной из фан-страничек звезды в Instagram. Дженнифер устроила грандиозное гуляние в роскошном особняке в Майами, а завершился праздник красочным фейерверком.

Именинница выбрала для вечеринки сексуальное платье золотистого цвета, которое выгодно подчеркивало достоинства ее безупречной фигуры.

Особняк и праздничный торт также были украшены в золотистых тонах.

 
 
 
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Ayy #jlo_july24 #happybirthdayjlo #jloitsmyparty #itsmyparty #itsmypartytour #jloitsmypartytour /@jlo #jlo #Jenniferlopez #jlovers #jloverupdate (Credit the owner of the videos and pics)

Публикация от Fan Page for Queen JLO (@jlover.update)

Весь вечер с Дженнифер находился ее жених - 43-летний бейсболист Алекс Родригес. В марте этого года спортсмен сделал певице предложение руки и сердца. Произошло это на Багамах. Алекс попросил Лопес стать его женой во время прогулки по берегу океана. Он встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо.

 
 
 
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#dinero #jlo_july24 #happybirthdayjlo #jloitsmyparty #itsmyparty #itsmypartytour #jloitsmypartytour /@jlo #jlo #Jenniferlopez #jlovers #jloverupdate (Credit the owner of the videos and pics)

Публикация от Fan Page for Queen JLO (@jlover.update)

 
 
 
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#jlo_july24 #happybirthdayjlo #jloitsmyparty #itsmyparty #itsmypartytour #jloitsmypartytour /@jlo #jlo #Jenniferlopez #jlovers #jloverupdate (Credit the owner of the videos and pics)

Публикация от Fan Page for Queen JLO (@jlover.update)

В прошлом году Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения с самыми близкими людьми - возлюбленным Алексом Родригесом, их детьми от предыдущих отношений, а также мамой.

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Недавно папарацци подловили американскую актрису и певицу Дженнифер Лопес в весьма необычном образе. Знаменитость прогуливалась по Нью-Йорку с банным полотенцем на голове и в спортивном костюме.

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Юбилей, Актриса, Певица, Знаменитость, Дженнифер Лопес.
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