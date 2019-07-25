Мелания Трамп начала подготовку к Рождеству: стильный образ первой леди

Новости шоу бизнеса: Если все люди начинают готовиться к Рождеству в начале декабря, то в Белом доме этот процесс стартует еще в сезон летних отпусков.

Мелания Трамп показала, как происходит обсуждение декора со стилистами.

На своей странице в Instagram первая леди США, по традиции, отчиталась перед американцами о проделанной работе. Мелания Трамп призналась, что уже начала планирование и выбор декора к Рождеству. Помогают ей в этом помощники и приглашенные стилисты, которые провели первую встречу с ней в Белом доме.

"Рождественское планирование началось в Восточном крыле Белого дома. Я с нетерпением жду момента, когда смогу поделиться нашим окончательным видением этой уникальной традиции", – написала Мелания Трамп.

На встречу со стилистами первая леди пришла в потрясающем белом платье. К элегантному наряду роскошная Мелания подобрала светлые туфли-лодочки, которые добавили изысканности ее образу. И хотя этот выход был обычным, а представительницу белого дома видели только ее помощники, жена Дональда Трампа сделала голливудские локоны и любимый макияж smokey eyes. Выглядела Мелания более чем роскошно.

Пока неизвестно, каким будет декор Белого дома во время рождественско-новогодних праздников. Ежегодно тематика украшений меняется и никогда не повторяется. Так, в декабре 2018 года было объявлено, что праздник пройдет в стиле "Американских ценностей". Мелания Трамп выбрала главные цвета рождественских украшений – красный. синий и золотой. Каждый зал посвятили важным людям и датам в истории США.