Даша Квиткова рассказала о совместной жизни с Никитой Добрыниным

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 26 июля Даша Квиткова опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Победительница девятого сезона романтического реалити "Холостяк" Даша Квиткова поделилась новым фото в своем Instagram, под которым рассказала про свои отношения с Никитой Добрыниным.

Обаятельная парикмахерка из Киева Даша Квиткова сразу понравилась зрителям девятого сезона романтического реалити "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Поклонники проекта отметили не только добрый и отзывчивый характер девушки, но и ее яркую внешность. За Дашей тут же начали следить в соцсетях и до сегодняшнего дня она остается одной из самых обсуждаемых персон украинского шоу-бизнеса.

На фото девушка экс-Холостяка запечатлена со своим избранником возле Одесского оперного театра, куда они приезжали на открытие международного кинофестиваля. На фото Даша держит красную розу и смотрит на Никиту Добрынина.

"Мне нравится, что мы можем стоять в дождливом городе, кушать шаурму под навесом, потому что жутко голодные, и обогреваться местным костром из бочки. можем в супермаркете купить сыр, вино и фрукты, завалиться на траву или уличный парапет, не боясь запачкаться и наслаждаться видами города. можем танцевать на улице, смеяться до боли в животе и не скрывать своих чувств. а в другой раз, мы можем сидеть в заведении, пробовать улиток и луковый суп, перебирая приборами. можем одеться в лучшие наряды и пройтись по красной дорожке. можем купить билет на самолет и улететь на следующий же день. можем сделать все, чтобы то, о чем мы публично или скрыто мечтаем сбылось. Я бы в тысячный раз приняла от тебя розу. Счастлива, что все так", - Даша Квиткова.

Как сообщалось ранее, теперь же Даша Квиткова стала настоящей звездой интернета и не редко участвует в фотосъемках. Так, девушка показала кадры в роскошных свадебных платьях.