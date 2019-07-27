Моника Беллуччи рассказала о своей частной жизни в интервью известному глянцу

Новости шоу бизнеса: Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи дала откровенное интервью для глянца.

В общении с журналистами звезда не обошла вопросы о разрыве отношений с молодым бойфрендом и разводе.

Моника Беллуччи стала главной звездой нового выпуска Madame Figaro. Сначала в сети опубликовали сексуальные фото итальянки, после чего презентовали и подробное интервью с ней.

Журналистам актриса рассказала не только о своей работе, но и частной жизни. В частности, 54-летняя Моника Беллуччи не обошла вопрос о разводе с Венсаном Касселем, который принес ей немало боли. Звезда призналась, что именно она приняла решение о разрыве с известным ловеласом.

"Хотя это и было мое решение, но когда приходится с кем-то расставаться, это же не значит, что ты его больше не любишь. Это означает, что больше не можешь продолжать быть вместе", – рассказала Моника Беллуччи.

А вот насчет разрыва последних отношений, Моника Беллуччи игриво отметила: "Я сказала, что мы расстались, а не что я одинока".

При этом Моника Беллуччи заверила, что совсем не переживает из-за своего возраста. Это и не удивительно, ведь актриса выглядит роскошно. Однако она не отрекается, что когда-то обратится к услугам пластических хирургов.

"Возраст открывает другие роли. Морщины, темные круги – это позволяет предстать на экране в новых амплуа. Однажды я услышала фразу, которая стала моим девизом: "У каждого есть свои причины". Людей, которые пользуются услугами пластических хирургов, я не осуждаю. Не знаю, буду ли я когда-нибудь делать подтяжку лица. Иногда я вижу прекрасные результаты таких процедур и думаю: "Почему бы и нет?" – добавила Моника Беллуччи.