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Леди Ле на сеновале: первые снимки со съемок нового тревел-шоу Леси Никитюк

Леди Ле на сеновале: первые снимки со съемок нового тревел-шоу Леси Никитюк
15:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает покорять украинцев все новыми кадрами со своей новой тревел-программы "LeМаршрутка".

На днях звезда показала кадр, на котором появилась без макияжа и роскошной одежды.

Перед камерой Леся Никитюк позировала в ярких оранжевых велосипедках и черной футболке. При этом ведущая собрала неряшливо волосы и предстала перед подписчиками без макияжа.

И пока хейтеры готовятся засыпать звезду резкими комментариями, немало пользователей сети уже написали, что Леси Никитюк очень подходит такой образ. Колоритности ей придало место съемки: поле в Черкасской области со скрученным сеном.

"А у нас на сеновале. Ничем не хуже чем на Бали", – написала Леся Никитюк.

 
 
 
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А у нас на сіновалі Нічим не гірше ніж на Балі#Leмаршрутка #ukrainiantravel #черкаси @lemarshrutka_official

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Леся Никитюк показала, как выглядела семь лет назад

Согласно сообщениям телеведущей и блогера, ее новое шоу будет называться "LeМаршрутка". Леся Никитюк уже показала желтый транспорт с этой надписью, в котором она будет путешествовать по городам и селам Украины. Сейчас деталей шоу звезда не разглашает, однако, вероятно, ведущая будет показывать живописные места, которые не хуже зарубежных знаменитых тревел-локаций. Начала она свое путешествие с Киевщины.

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Телеведущая, Ведущая, Леся Никитюк, Тревел-программа.
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