Королевская чета герцогов Сассекских запретила соседям общаться с ними

Так, соседи герцога и герцогини Сассекских получили категорические правила и запреты относительно общения с принцем Гарри и Меган Маркл.
Супруги переехали в Фрогмор-хаус в начале апреля, однако продолжали проводить ремонт в нем, из-за чего жители Великобритании разгневались. Британцы возмущены, что немалые средства были взяты из государственного бюджета - а это уплаченные ими налоги.
Впоследствии соседям, которых около 400 человек, королевской четы провели собрание, на котором им провели инструкцию о правилах проживания вблизи представителей королевской семьи. Список правил и запретов опубликовало издание The Sun.
Запреты для соседей принца Гарри и Меган Маркл:
Писательница Ингрид Сьюард, которая написала книгу о биографии Елизаветы II, заявила, что это странные запреты, противоречащие вежливости и британской открытости.
"Это удивительно, ведь в британских традициях сказать соседу "Доброе утро" и погладить собаку - это нормальное явление... Королева всегда общается с соседями и даже чаевничает с людьми в имении, потому что дружит с ними", - прокомментировала она.
Не менее странным для жителей города стало то, что Гарри и Меган не захотели сообщать кличку одной из двух собак.
"Возможно, Гарри не хочет, чтобы люди подходили к ним и использовали своих собак как повод для разговора", - добавила писательница.