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Королевская чета герцогов Сассекских запретила соседям общаться с ними

Королевская чета герцогов Сассекских запретила соседям общаться с ними
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса: Королевская чета, которая переезжает в свою резиденцию Фрогмор-хаус, попала в очередной скандал.

Так, соседи герцога и герцогини Сассекских получили категорические правила и запреты относительно общения с принцем Гарри и Меган Маркл.

Супруги переехали в Фрогмор-хаус в начале апреля, однако продолжали проводить ремонт в нем, из-за чего жители Великобритании разгневались. Британцы возмущены, что немалые средства были взяты из государственного бюджета - а это уплаченные ими налоги.

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Впоследствии соседям, которых около 400 человек, королевской четы провели собрание, на котором им провели инструкцию о правилах проживания вблизи представителей королевской семьи. Список правил и запретов опубликовало издание The Sun.

Запреты для соседей принца Гарри и Меган Маркл:

  • Не подходить и не пытаться заводить разговор, если вы увидели герцога и герцогиню;
  • Говорить "Доброе утро", если герцоги сами к вам обратились;
  • Не гладить и не прикасаться к собакам королевской четы, даже если животные сами к вам подбежали;
  • Не предлагать выгулять собак;
  • Не просить посмотреть на ребенка Арчи;
  • Не предлагать свои услуги няни для Арчи;
  • Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.

Писательница Ингрид Сьюард, которая написала книгу о биографии Елизаветы II, заявила, что это странные запреты, противоречащие вежливости и британской открытости.

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"Это удивительно, ведь в британских традициях сказать соседу "Доброе утро" и погладить собаку - это нормальное явление... Королева всегда общается с соседями и даже чаевничает с людьми в имении, потому что дружит с ними", - прокомментировала она.

Не менее странным для жителей города стало то, что Гарри и Меган не захотели сообщать кличку одной из двух собак.

"Возможно, Гарри не хочет, чтобы люди подходили к ним и использовали своих собак как повод для разговора", - добавила писательница.

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Принц Гарри, Соседи, Королевская семья, Запреты, The Sun, Меган Маркл, Фрогмор-хаус.
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