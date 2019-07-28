Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)
ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)
Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

Без нижнего белья: Анджелина Джоли в откровенном образе посетила салон красоты

Без нижнего белья: Анджелина Джоли в откровенном образе посетила салон красоты
08:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса, которая стала реже появляться на публике, продемонстрировала провокационный образ на улицах Лос-Анджелеса.

Как заявляют многие стилисты, в этом году топ в бельевом стиле стал антитрендом, который лучше заменить на лаконичный шелковый наряд. Однако не все следят за последними тенденциями, а одеваются по собственному вкусу. Звезды не исключение.

Так, фотографы поймали голливудскую звезду Анджелину Джоли на прогулке. Для выхода актриса надела шелковый топ с кружевной ставкой в бельевом стиле. Знаменитость в очередной раз похвасталась своей грудью, форма которой виднелась сквозь легкую ткань.

Образ Джоли завершили широкие брюки, солнцезащитные очки и черные босоножки.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

New! Angelina was noticed after beauty salon, July 26 Папарацци поймали Энджи, когда та покидала салон красоты #joliepittsofficial_news

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@joliepittsofficial)

"Меньше осуждаю": Гвинет Пэлтроу рассказала о своей философии жизни

Добавим, что Джоли часто появляется на публике без нижнего белья. К примеру, в аэропорту Париж-Ле Бурже Анджелина попала в объективы папарацци в светлом свитере, через который похвасталась пышной грудью.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

New! Angelina in Paris, July 9 #joliepittsofficial_news

Публикация от Brad Pitt & Angelina JoliePitt (@joliepittsofficial)

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подтвердила слухи о съемках в новом фильме Marvel. В новом фильме Анджелина Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Американская актриса, Без нижнего белья.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
03 Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе
04 День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
05 Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Болтон анонсировал санкции против Кубы
Болтон анонсировал санкции против Кубы
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
В Киеве побывал голливудский режиссер фильмов &quot;Армагеддон&quot; и &quot;Трансформеры&quot;
В Киеве побывал голливудский режиссер фильмов "Армагеддон" и "Трансформеры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь