Без нижнего белья: Анджелина Джоли в откровенном образе посетила салон красоты

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса, которая стала реже появляться на публике, продемонстрировала провокационный образ на улицах Лос-Анджелеса.

Как заявляют многие стилисты, в этом году топ в бельевом стиле стал антитрендом, который лучше заменить на лаконичный шелковый наряд. Однако не все следят за последними тенденциями, а одеваются по собственному вкусу. Звезды не исключение.

Так, фотографы поймали голливудскую звезду Анджелину Джоли на прогулке. Для выхода актриса надела шелковый топ с кружевной ставкой в бельевом стиле. Знаменитость в очередной раз похвасталась своей грудью, форма которой виднелась сквозь легкую ткань.

Образ Джоли завершили широкие брюки, солнцезащитные очки и черные босоножки.

Добавим, что Джоли часто появляется на публике без нижнего белья. К примеру, в аэропорту Париж-Ле Бурже Анджелина попала в объективы папарацци в светлом свитере, через который похвасталась пышной грудью.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подтвердила слухи о съемках в новом фильме Marvel. В новом фильме Анджелина Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.