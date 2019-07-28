Без нижнего белья: Анджелина Джоли в откровенном образе посетила салон красоты

Как заявляют многие стилисты, в этом году топ в бельевом стиле стал антитрендом, который лучше заменить на лаконичный шелковый наряд. Однако не все следят за последними тенденциями, а одеваются по собственному вкусу. Звезды не исключение.
Так, фотографы поймали голливудскую звезду Анджелину Джоли на прогулке. Для выхода актриса надела шелковый топ с кружевной ставкой в бельевом стиле. Знаменитость в очередной раз похвасталась своей грудью, форма которой виднелась сквозь легкую ткань.
Образ Джоли завершили широкие брюки, солнцезащитные очки и черные босоножки.
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New! Angelina was noticed after beauty salon, July 26 Папарацци поймали Энджи, когда та покидала салон красоты #joliepittsofficial_news
Добавим, что Джоли часто появляется на публике без нижнего белья. К примеру, в аэропорту Париж-Ле Бурже Анджелина попала в объективы папарацци в светлом свитере, через который похвасталась пышной грудью.
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Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли подтвердила слухи о съемках в новом фильме Marvel. В новом фильме Анджелина Джоли сыграет Тену. Фильм расскажет о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.