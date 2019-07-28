"Не пара": фаны Насти Каменских назвали Потапа "дедом"

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских одна из самых популярных звезд нашего шоу-бизнеса.

После свадьбы с продюсером Потапом внимания к ее персоне кажется стало только больше. Поженились Каменских и Потап спустя 13 лет после начала совместной работы. Свадьба состоялась 23 мая в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На торжестве поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса. После вернувшись с медового месяца, который молодожены провели в теплых краях, артисты сразу отправились на гастроли.

На днях с 25 по 28 июля в столице Азербайджана Баку проходит международный музыкальный фестиваль "Жара". На мероприятие отправились с концертами и популярные украинские исполнители. NK и Потап в числе формации Mozgi зажгли на сцене шоу. Фото после выступления супруга появилось в Instagram у Насти Каменских.

Кто-то из подписчиков написал, что все равно не видит Потапа и Настю парой: "А для меня Потап и Настя вообще не пара. Он как дед рядом с ней. Я была в шоке, когда узнала, что они вместе. За ее счет он и пиарится!". Другие наоборот отметили, что супруги выглядят отлично.