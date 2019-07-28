Обладательницу "Оскара" отстранили от участия в спектакле за избиение коллеги

Новости шоу бизнеса: 78-летнюю американскую актрису Фэй Данауэй отстранили от участия в бродвейском спектакле Tea At Five, в котором она исполняла роль Кэтрин Хепберн.

Причиной стало то, что Данауэй со сложным характером набросилась на коллегу. Как сообщает портал New York Post, Фэй создавала на работе "враждебную и опасную среду", из-за чего другие актеры волновались даже за личную безопасность.

В издании говорится, что запланированный на 10 июля спектакль пришлось отменить, так как Фей Данавейв в гримерке начала разбрасывать вещи и декорации, когда на нее попытались надеть парик, а затем женщина ударила своего коллегу. Из-за отмены шоу Фэй Данауэй начала оскорблять других своих актеров.

Источник добавил, что актриса часто опаздывала на репетиции и при этом не могла изучить текст сценария. Вместе с этим Фей требовала, чтобы во время репетиций никто не носил белую одежду, поскольку это ее отвлекало.

Поведение Данауэй часто шокировало всех, кто работал с ней. Издание добавляет, что однажды она выдернула все седые волосы с парика Кэтрин Хепберн и заявила, что хочет играть молодую версию героини.

Что известно о Фэй Данауэй?

Американская актриса, лауреат премии "Оскар" за лучшую женскую роль в 1976 году за главную роль в фильме Телесеть. Данауэй имеет звезду на Голливудской Аллее Славы, которая была ей присуждена 2 октября 1996 года.