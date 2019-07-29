Злата Огневич показала безумца, который ей угрожает

Новости шоу бизнеса: Как известно, в начале марта 2019 года Злата Огневич опубликовала видео, как неизвестный мужчина напал на нее возле дома.

Украинская певица Злата Огневич имеет тысячи поклонников. Однако некоторые из них переходят границу и пытаются лично пообщаться со звездой. На днях артистка заметила мужчину, который в марте 2019 года совершил на нее нападение.

Спас артистку ее водитель, который на время инцидента был рядом с ней. При этом нападавший заявлял, что "никогда не отстанет и никто ей не поможет" в этом.

Свое слово мужчина сдержал. 27 июля Злата Огневич после тренировки заметила, что за ней следит тот самый фанат. Мужчина находился в машине и ожидал, когда певица выйдет из помещения. Злата Огневич вызвала полицию, поскольку не знала, чего от него ждать.

"Веселое начало утра. Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока, имеем, что имеем", – рассказала Злата Огневич в сети, разместив кадры, снятые из спортзала и нагрудной камеры правоохранителей.

Пока неизвестно, задержали ли мужчину полицейские и как Злата Огневич планирует бороться с таким вниманием. Журналисты LifeStyle 24 пытаются связаться с представителями артистки, чтобы узнать больше деталей об инциденте.