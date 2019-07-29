Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Украина отмечает День Сил специальных операций
Украина отмечает День Сил специальных операций
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Стрельба на фестивале в США: 4 погибших
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Назван гонорар Усика за бой против Такама
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон
Сериал "Рассказ служанки" продлили на четвертый сезон

Злата Огневич показала безумца, который ей угрожает

Злата Огневич показала безумца, который ей угрожает
13:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Как известно, в начале марта 2019 года Злата Огневич опубликовала видео, как неизвестный мужчина напал на нее возле дома.

Украинская певица Злата Огневич имеет тысячи поклонников. Однако некоторые из них переходят границу и пытаются лично пообщаться со звездой. На днях артистка заметила мужчину, который в марте 2019 года совершил на нее нападение.

Спас артистку ее водитель, который на время инцидента был рядом с ней. При этом нападавший заявлял, что "никогда не отстанет и никто ей не поможет" в этом.

Свое слово мужчина сдержал. 27 июля Злата Огневич после тренировки заметила, что за ней следит тот самый фанат. Мужчина находился в машине и ожидал, когда певица выйдет из помещения. Злата Огневич вызвала полицию, поскольку не знала, чего от него ждать. 

Злата Огневич представит эксклюзивную акустическую программу в Киеве

"Веселое начало утра. Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока, имеем, что имеем", – рассказала Злата Огневич в сети, разместив кадры, снятые из спортзала и нагрудной камеры правоохранителей.

Пока неизвестно, задержали ли мужчину полицейские и как Злата Огневич планирует бороться с таким вниманием. Журналисты LifeStyle 24 пытаются связаться с представителями артистки, чтобы узнать больше деталей об инциденте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Угроза, Певица, Злата Огневич, Артистка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 Англичане снова недовольны Меган Маркл
05 Протесты в Москве: Климкин обратился к ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Одним из лекторов &quot;Слуги народа&quot; стал Нефьодов
Одним из лекторов "Слуги народа" стал Нефьодов
Глава нацразведки США Дэн Коутс уходит в отставку
Глава нацразведки США уходит в отставку
В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле
В NASA обьяснили частые землетрясения
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Меган Маркл поделилась с поклонниками обложкой своего первого Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь