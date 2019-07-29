Ева Лонгория блеснула ярким платьем на кинопремьере

Новости шоу бизнеса: На днях звезда сумела в очередной раз поразить поклонников.

Популярная голливудская актриса Ева Лонгория продолжает покорять мир яркими выходами на красной дорожке и стройной фигурой после рождения сына.

В Голливуде состоялся премьерный показ фильма "Дора и Затерянный город". Такое событие никак не могла пропустить Ева Лонгория, которая снималась в киноленте сразу после рождения сына Сантьяго. Поэтому звезда охотно вышла на красную дорожку рядом со своими коллегами.

Для такого особого выхода Ева Лонгория выбрала приталенное желтое платье без бретелек, которым подчеркнула свою стройную фигуру. К эффектному наряду актриса подобрала белые босоножки на каблуке. Голливудская звезда решила не делать укладку, сплести волосы в хвост. Вечерний макияж с акцентом на глаза завершил look Евы Лонгории.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Like mother like daughter! #Dora #DoraTheMovie Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 28 Июл 2019 в 8:20 PDT

Стоит отметить. что на этот раз молодая мамочка не надела подвеску с именем ее сына. Ева Лонгория дополнила образ лаконичными серьгами."Дора и Затерянный город" – это полнометражный фильм, снятый по сюжету одноименного мультфильма. Главная героиня – девочка, которая в фильме предстает подростком. В школе Дора столкнулась с забавными ситуациями и приключениями, которые с легкостью преодолела. Съемки фильма продолжались в основном в Австралии, поэтому после рождения сына Ева Лонгория уехала на несколько недель из США. Премьера киноленты в Украине состоится 15 августа.