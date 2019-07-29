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Стали известны подробности свадьбы внука Грэйс Келли: фото

Стали известны подробности свадьбы внука Грэйс Келли: фото
15:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Луи Дюкре, который является сыном принцессы Стефани с Монако, а также внуком покойной княгини Монако, Грейс Келли в эти выходные женился. 

Церемония бракосочетания состоялась в пятницу, 26 июля, в Монако, а провел ее мэр полуанклава Жорж Марсан. Торжественный прием после события состоялся в садах дворца. Для первого свадебного дня невеста Мари надела комбинезон цвета айвори от свадебного бренда Rosa Clará.

Уже в субботу, 27 июля, пара дала брачные обеты в соборе Святого Николая. Невеста надела традиционное свадебное платье с пышной юбкой от Atelier Boisanger. В СМИ сообщают, что на создание платья из шелка и кружева "шантильи" было потрачено более 300 часов. 

 
 
 
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Wonderful moments surrounded by the love of our family and friends, three days of celebrations thank you all for your wishes of happiness I love you @mariehoachevallier

Публикация от Louis Ducruet (@louisducruet)

Что интересно, церковь для заключения брака была выбрана не случайно. Именно здесь в 1956 году свадебными обетами обменялись бабушка и дедушка Луи Дюкре – Грейс Келли и Ренье III. К алтарю Мари шла под руку с братом, а шлейф поддерживала родная сестра Луи – Полин. Во второй день свадьбы присутствовали 200 гостей, среди которых можно было увидеть принца Альберта и принцессу Шарлин, принцессу Стефани, а также Шарлотту Казираги и Димитрия Рассама, которые месяц назад также устроили свадьбу. 

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На праздничной вечеринке молодожены поменяли свои наряды: внук Грейс Келли одел черный классический смокинг с бабочкой в противовес предыдущему синему, а Мари надела пикантное платье с обнаженными коленями и декольте от бренда Rosa Clará.

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Все по теме:

Свадьба, Знаменитость, Луи Дюкре, Сын Стефани, Внук Грэйс Келли.
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