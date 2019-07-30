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"Меня охватывает тревога": Марио Лопес осудил метод воспитание ребенка Шарлиз Терон

"Меня охватывает тревога": Марио Лопес осудил метод воспитание ребенка Шарлиз Терон
16:37 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: Марио Лопес не только ведущий своего собственного вечернего шоу, но и отец двух детей: мальчика и девочки.

В апреле этого года Шарлиз Терон откровенно шокировала публику и журналистов, когда заявила, что одевает своего сына Джексона в платья, потому что тот в три года определил себя девочкой. Американский актер и ведущий Марио Лопес осудил такой подход и решил, что принимать слова детей всерьез в таком возрасте чревато страшными последствиями.

На днях ведущий побеседовал с политической активисткой Кэндис Оуэнс, которая подняла вопрос гендерного самоопределения детей. "Хотя я пока не стала мамой, я пять лет работала няней и знаю, что способны рассказывать дети. Вы никогда не знаете, что они услышали по телевизору или в разговоре взрослых. Одна моя подопечная заявила, что она русалка, другой утверждал, что умеет летать, и прыгнул с лестницы. К счастью, я успела его поймать, но он, вероятно, считал себя Суперменом", - рассказала Оуэнс, обсуждая заявление Шарлиз Терон.

Напомним, в интервью изданию Daily Mail звезда "Взрывной блондинки" сказала о Джексоне: "Я тоже думала, что она мальчик, пока она не посмотрела на меня в свои три года и не сказала: "Я не мальчик!""

Оуэнс объяснила, что не в состоянии понять эту голливудскую тенденцию, и Лопес поддержал ее. "Боже, если тебе всего три года… Меня охватывает тревога при мысли о том, с какими последствиями можно столкнуться позже. Я думаю, что родители должны позволять детям быть детьми, но сами при этом обязаны оставаться взрослыми", - рассудил ведущий.

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По словам Лопеса, три года это слишком ранний возраст для того, чтобы ребенок мог принимать подобные решения.

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Дети, Шарлиз Терон, Воспитание, Марио Лопес.
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