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"Скромная и не вульгарная": Настя Каменских опубликовала новый снимок

"Скромная и не вульгарная": Настя Каменских опубликовала новый снимок
18:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица отправилась в звездный отпуск.

Куда именно отправилась популярная исполнительниц, пока неизвестно, но компанию ей ставила супруга Алексея Завгороднего (Позитива) из группы Время и Стекло Анна Завгородняя.

Настя Каменских на официальной странице в Instagram опубликовала первый кадр.

"Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался", - написала Настя Каменских.

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"Красивая, а главное, натуральная, не сделанная, как множество других Celebrity. Желаю приятного отдыха. Набраться сил для новых прорывов в творчестве!", "Какая же вы офигенная. Сколько лет смотрю на вас с восхищением, интересом и любованием!!! Вы космос. А какой город? Красивое побережье", "Прекраснейшего отдыха. После трудоемкой работы обязательно должен быть релакс!!! Настюша, тебя не узнать" - комментируют восторженные поклонники.

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Instagram, Настя Каменских, Фото, Украинская певица, НК.
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