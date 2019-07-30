Это не Брэдли: папарацци застукали Леди Гагу с незнакомым мужчиной

Новости шоу бизнеса: Американская исполнительница, похоже, обрела новую любовь.

Почти через шесть месяцев после расставания с женихом Кристианом Карино и слухов о романе с Брэдли Купером ее заметили с новым мужчиной.

Согласно информации и фотографиям издания People, им стал аудиоинженер Дэн Хортон. Пару заметили журналисты вместе в Лос-Анджелесе, когда те пришли на поздний завтрак в ресторан Granville в Studio City. Произошло это в воскресенье, 28 июля, но информация об этом появилась только сегодня, 30 июля.

Инсайдеры издания сообщили, что Леди Гага отказывалась от фотографий с фанатами, когда те сидели за завтраком. Однако посетители ресторана утверждают, что они вели вместе точно не как хорошие друзья, "а нечто большее". По их словам, Леди Гага выглядела довольно уверенной и счастливой, а черные шорты, боди и ботинки выглядели на ней замечательно.

Lady Gaga and audio engineer Dan Horton in LA! pic.twitter.com/EFwjLSvYQH — Gaga Media (backup) (@GagaMediaBackUp) July 30, 2019

Другие источники издания утверждают, что пара около часа вместе завтракала, а также много целовалась. Однако некоторые посетители утверждали, что певица избегала любых контактов с мужчиной и просто заказывала напитки в ресторане.

Что известно о Дэне Хортоне?

Известно, что мужчина работает аудиоинженером у певицы с ноября 2018 года. Он также является владельцем компании Audio Engineering Consulting Group, которая ранее сотрудничала с такими артистами, как Камила Кабелл, Бруно Марс и Джастин Тимберлейк. Сейчас он живет в Нашвилле, штат Теннесси, и ранее был женат на актрисе Autumn Guzzardi.