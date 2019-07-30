Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником

Новости шоу бизнеса: В Кенсингтонском дворце случился большой переполох.

Трое маленьких детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - оказались в ситуации, представлявшей угрозу для их жизней, а охрана не сделала ничего, чтобы защитить их.

Более того, секьюрити узнали об инциденте уже после того, как он завершился - из СМИ! Об этом первым сообщило издание Sun, репортер которого узнал эту историю от своего информатора. Не удивительно, что принц Уильям и герцогиня Кэтрин в ужасе от того, что такое вообще оказалось возможно.

В тот день во дворец привезли несколько предметов меблировки для обновления интерьера дворца. И водитель грузовика, осуществлявшего доставку, заехавший во внутренний двор, столкнулся там с игравшими под присмотром королевской няни Марии Боралло тремя детьми герцогини Кэтрин и принца Уильяма.

После чего водитель приблизился к Джорджу и завел с ним беседу. Причем никто даже не попытался остановить незнакомца, заговорившего с наследником престола. А позднее, завершив свою миссию, водитель беспрепятственно покинул территорию дворца.

Наверное, во всем этом не было бы ничего особенно "криминального", если бы на следующий день не выяснилось, кем был тот самый водитель. Он оказался недавно вышедшим из тюрьмы уголовником - Дарреном Бенджамином, отсидевшим семь лет за разбой, пытки и причинение тяжких телесных повреждений.

В свое время Бенджамин, вместе со своими тремя "подельниками" пытал некого жителя Северного Лондона, пытаясь выудить у того информацию, которая помогла бы завладеть деньгами и имуществом их жертвы. Как выяснилось на суде, Даррен поливал мужчину кипятком, воткнул нож в его ногу и угрожал перерезать горло.

Но хуже всего в этой истории с проникновением Бенджамина на территорию дворца то, что известно об этом стало только благодаря пьяному бахвальству Даррена, который громко хвастался в закусочной тем, как он смог легко подобраться к Джорджу… И больше всего случайных слушателей этой истории напугало то, с каким плотоядным видом Даррен говорил о том, какой Джордж "миленький и хорошенький"!

После того, как эта история попала в СМИ, по требованию герцогини Кэтрин и принца Уильяма было начато расследование работы охраны и системы безопасности дворца.

Хотя принц и его супруга славятся своими либеральными взглядами и считают, что бывшие преступники имеют право на "второй шанс", чтобы начать жизнь с чистого листа, подобный инцидент Уильям и Кэтрин сочли недопустимым.