Невиданный скандал: принц Джордж Кембриджский пообщался с уголовником

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21:57 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В Кенсингтонском дворце случился большой переполох.

Трое маленьких детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - оказались в ситуации, представлявшей угрозу для их жизней, а охрана не сделала ничего, чтобы защитить их.

Более того, секьюрити узнали об инциденте уже после того, как он завершился - из СМИ! Об этом первым сообщило издание Sun, репортер которого узнал эту историю от своего информатора. Не удивительно, что принц Уильям и герцогиня Кэтрин в ужасе от того, что такое вообще оказалось возможно.

В тот день во дворец привезли несколько предметов меблировки для обновления интерьера дворца. И водитель грузовика, осуществлявшего доставку, заехавший во внутренний двор, столкнулся там с игравшими под присмотром королевской няни Марии Боралло тремя детьми герцогини Кэтрин и принца Уильяма.

После чего водитель приблизился к Джорджу и завел с ним беседу. Причем никто даже не попытался остановить незнакомца, заговорившего с наследником престола. А позднее, завершив свою миссию, водитель беспрепятственно покинул территорию дворца.

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Наверное, во всем этом не было бы ничего особенно "криминального", если бы на следующий день не выяснилось, кем был тот самый водитель. Он оказался недавно вышедшим из тюрьмы уголовником - Дарреном Бенджамином, отсидевшим семь лет за разбой, пытки и причинение тяжких телесных повреждений.

В свое время Бенджамин, вместе со своими тремя "подельниками" пытал некого жителя Северного Лондона, пытаясь выудить у того информацию, которая помогла бы завладеть деньгами и имуществом их жертвы. Как выяснилось на суде, Даррен поливал мужчину кипятком, воткнул нож в его ногу и угрожал перерезать горло.

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Но хуже всего в этой истории с проникновением Бенджамина на территорию дворца то, что известно об этом стало только благодаря пьяному бахвальству Даррена, который громко хвастался в закусочной тем, как он смог легко подобраться к Джорджу… И больше всего случайных слушателей этой истории напугало то, с каким плотоядным видом Даррен говорил о том, какой Джордж "миленький и хорошенький"!

После того, как эта история попала в СМИ, по требованию герцогини Кэтрин и принца Уильяма было начато расследование работы охраны и системы безопасности дворца.

Хотя принц и его супруга славятся своими либеральными взглядами и считают, что бывшие преступники имеют право на "второй шанс", чтобы начать жизнь с чистого листа, подобный инцидент Уильям и Кэтрин сочли недопустимым.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Принц Джордж, Даррен Бенджамин.
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