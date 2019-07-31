Настоящая любовь существует: трогательные и чувствительные снимки (Фото) Настоящей любви под силу преодолеть все преграды и длиться десятки лет. В качестве доказательства мы сделали эту подборку пользовательских фото. Люди на них отпраздновали полвека, 60 и даже 70 лет совместной жизни.