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Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Порой клише и стереотипы могут разрушить настоящее счастье. Хорошо, что есть звезды, которые не придерживаются подобного. Они любят своих супругов просто так, и им неважно, каких форм, какого роста или какого статуса и достатка их любовь.
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