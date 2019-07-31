Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото) Порой клише и стереотипы могут разрушить настоящее счастье. Хорошо, что есть звезды, которые не придерживаются подобного. Они любят своих супругов просто так, и им неважно, каких форм, какого роста или какого статуса и достатка их любовь.