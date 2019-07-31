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Среда, 31.07.2019
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
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Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)

Порой клише и стереотипы могут разрушить настоящее счастье. Хорошо, что есть звезды, которые не придерживаются подобного. Они любят своих супругов просто так, и им неважно, каких форм, какого роста или какого статуса и достатка их любовь.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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