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Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц
15:47 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артисты отдыхают на итальянском острове Сардиния, откуда регулярно делятся снимками в Instagram.

Первую часть свадебного путешествия пара решила провести в Турции, то вторую - в любимой стране певицы - Италии.

Свой второй медовый месяц, как впрочем и первый, супруги решили провести не одни. В Италию Потап и Настя взяли с собой своих друзей - участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексея Завгороднего (Позитива) и его жену, дизайнера Аню Завгороднюю.

На одном из снимков Потап и Настя запечатлены на пляже. Рэпер стоит в голубой футболке и шортах с веселым принтом и обнимает свою любимую. Певица облачилась в длинное пляжное платье с изображением пальм и моря и широкополую шляпу. На заднем плане позирует Позитив. "Всегда найдется тот, кто испортит фото из отпуска", - подписал забавный кадр Потап. 

 
 
 
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Завжди знайдеться той ,хто спаганить фото з відпустки @positiff @kamenskux #vacation

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Не пара": фаны Насти Каменских назвали Потапа "дедом"

Поклонники звездной пары пришли в недоумение, почему влюбленные всегда берут на отдых друзей. "Вы хоть раз, ездили отдыхать сами? Вечно кагал народу с собой возите!", "Чего вы везде берете с собой кого-то? Они вам деньги в долг дают?", - пишут фолловеры.

В Турцию Настя и Потап брали с собой двух подруг певицы, что также вызвало небывалое удивление у фанатов.

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Все по теме:

Италия, Отдых, Потап и Настя Каменских, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Медовый месяц.
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