Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц

Новости шоу бизнеса: Артисты отдыхают на итальянском острове Сардиния, откуда регулярно делятся снимками в Instagram.

Первую часть свадебного путешествия пара решила провести в Турции, то вторую - в любимой стране певицы - Италии.

Свой второй медовый месяц, как впрочем и первый, супруги решили провести не одни. В Италию Потап и Настя взяли с собой своих друзей - участника групп "Время и Стекло" и Mozgi Алексея Завгороднего (Позитива) и его жену, дизайнера Аню Завгороднюю.

На одном из снимков Потап и Настя запечатлены на пляже. Рэпер стоит в голубой футболке и шортах с веселым принтом и обнимает свою любимую. Певица облачилась в длинное пляжное платье с изображением пальм и моря и широкополую шляпу. На заднем плане позирует Позитив. "Всегда найдется тот, кто испортит фото из отпуска", - подписал забавный кадр Потап.

Поклонники звездной пары пришли в недоумение, почему влюбленные всегда берут на отдых друзей. "Вы хоть раз, ездили отдыхать сами? Вечно кагал народу с собой возите!", "Чего вы везде берете с собой кого-то? Они вам деньги в долг дают?", - пишут фолловеры.

В Турцию Настя и Потап брали с собой двух подруг певицы, что также вызвало небывалое удивление у фанатов.