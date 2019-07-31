Герцоги Кембриджские посетили элитное светское мероприятие

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что сейчас королевская чета находится в отпуске до конца августа, это не помешало им посетить престижное мероприятие, которое прошло на днях на итальянском острове Сицилия.

Герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям стали почетными гостями на ежегодном событии Google Camp, которое посетило немало мировых звезд.

Представители монаршей семьи редко посещают светские мероприятия, однако иногда в списке появляются престижные события, на которые королевские супруги все-таки находят время. Как сообщает издание The Daily Mail, в понедельник вечером, 29 июля, Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые сейчас отдыхают на острове Мюстик, прибыли в итальянский городок Селинунт на Сицилии, чтобы посетить открытие Google Camp.

Об этом изданию сообщили два местных представительства Diretta Sicilia и Giornale di Sicilia. Однако в сеть не попало ни одного фото с отдыха королевской четы, ведь мероприятие проходит при тайных обстоятельствах и гостям не рекомендуют снимать видео и выкладывать в интернет любые фотографии. В компании герцогов Кембрдижских имели честь отдыхать Том Круз, Брэдли Купер, Леонардо Ди Каприо, Ник Джонас с Приянкой Чопрой и многие другие мировые звезды.

Никаких подробностей из события Google Camp не сообщают представителям СМИ, однако известно, что на территории проведения мероприятия есть поле для гольфа с восемнадцатью лунками, теннисный корт, несколько больших бассейнов, много яхт, которыми звезды могут свободно пользоваться, а также один из крупнейших спа-центров Европы.