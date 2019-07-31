Танцы со звездами 2019: известен новый участник танцевального шоу

Новости шоу бизнеса: Долгожданный сезон шоу "Танцы со звездами 2019" начнется уже 25 августа.

И перед стартом популярного проекта его авторы решили подогреть интерес зрителей, запустив в сети традиционный #танціззіркамиchallenge. Знаменитости один за другим соглашаются выйти на паркет, передавая эстафету своим коллегам.

Известно, что оценивать выступления звезд будут прима-балерина Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и знаменитый Франциско Гомес. Сейчас к шоу присоединились телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко, звезда "Свингеров" Михаил Кукуюк, телеведущие Надежда Матвеева и Людмила Барбир, актеры Алексей Яровенко и Ксения Мишина.

К звездной чете нового сезона "Танцев со звездами" присоединился и телеведущий Даниэль Салем.

Телеведущий Даниэль Салем заявил, что выйдет на паркет "Танцы со звездами 2019". Эстафету он передал скандальной MARUV и Надежде Дорофеевой.

Известно, что Даниэль Салем родом из Одессы. Еще в 6 лет будущий ведущий уехал на родину отца – Ливан. После получения профессии филолога в Бейруте и службы в армии Даниэль вернулся в Украину. Получив образование хирурга-офтальмолога, Салем все же попробовал свои себя в роли ведущего. Сейчас шоумен известен благодаря программам "Красавчик Даниэль", "Любовь на выживание", "Хулиганы". О танцевальных навыках Даниэля Салема ничего не известно, поэтому для зрителей остается загадкой, станет ли он фаворитом шоу.