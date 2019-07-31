Меган Маркл выпустит лимитированную коллекцию вместе с брендом Marks and Spencer

Новости шоу бизнеса: Еще до свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл пришлось завершить актерскую карьеру и найти для себя другую отрасль, где она могла бы реализовать себя.

Так, после рождения сына 37-летняя герцогиня Сассекская испытывает себя во многих новых сферах, среди которых дизайнерство одежды и выпуск линейки нарядов вместе с демократическим брендом Marks and Spencer.

После того, как Меган Маркл официально стала частью королевской семьи, у нее появилось еще больше оснований и возможностей заниматься благотворительностью и реализовывать себя в социальных проектах с творческим уклоном. На днях Меган Маркл, которая активно отстаивает права, защищает и заботится о женщинах, представила свою первую обложку британского Vogue, над которой она работала в качестве редактора, а теперь она будет заниматься выпуском одежды.

Как сообщает иностранное издание Hello, герцогиня Сассекская согласовала сотрудничество с демократическим британским брендом Marks and Spencer. 37-летняя жена принца Гарри выпустит лимитированную коллекцию, полученные средства из которой будут отправлены в организацию Smart Works, которой занимается Меган Маркл.

Стоит отметить, что герцогиня неоднократно сама выбирала вещи от демократической марки. Так, во время первого официального выхода с королевской семьей на Рождество она выбрала кожаные перчатки от Marks and Spencer. А на концерте в Альберт-Холле она появилась в платье от того же бренда за 49 фунтов стерлингов.