Эффектный летний "лук" от Эльзы Хоск: мини-платье и военные ботинки

Новости шоу бизнеса: 30-летняя блондинка Эльза Хоск профессионально покоряет не только подиумы, но и улицы мегаполисов.

Новые фотографии стройной "ангела" Victoria's Secret в стильном образе она показала в социальных сетях.

Известная шведская модель уже давно завоевала многомиллионную аудиторию в социальных сетях, поэтому она активно поддерживает рейтинг одной из самых стильных подиумных звезд, представляя стильные кадры. Свежие фото эффектного "лука" Эльза Хоск опубликовала на своей странице в Instagram.

На улицах Нью-Йорка стильная шведка, которая обожает люксовые бренды, продемонстрировала очередной отличный летний образ в стиле "кэжуал". Поклонницам простых, но в то же время стильных нарядов стоит взять его себе на заметку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @bulgariofficial #bvlgariaccessories #ad Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 30 Июл 2019 в 7:04 PDT

Для прогулки Эльза Хоск надела мини-платье в цвете хаки, который уже несколько сезонов подряд является одним из самых популярных оттенков. Что интересно, для легкого платья она не подобрала босоножки или туфли, а обула черные военные сапоги со шнурками. "Опасный" образ Эльзы дополнили массивные серьги-кольца и черный клатч, а также широкий пояс в тон, который подчеркнул ее тонкую осиную талию.