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Стало известно, как дети Анджелины Джоли отреагировали на ее роль в киновселенной Marvel

Стало известно, как дети Анджелины Джоли отреагировали на ее роль в киновселенной Marvel
12:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На прошедшем Comic Con в Сан-Диего присоединение Анджелины Джоли к киновселенной Marvel официально подтвердилось.

Инсайдеры ошиблись с ролью, которая в итоге досталась актрисе, кое в чем их предположения оказались верны: именно дети звезды повлияли на ее решение сняться в супергеройском блокбастере.

В разговоре 44-летняя Анджелина рассказала о реакции детей: "Что действительно трогает меня, так это их желание видеть меня сильной. Они просто счастливы, что я буду такой и как следует повеселюсь". В фильме "Вечные" Джоли досталась роль Тены, сильной, выносливой, стойкой и ловкой героини. "Она ― воин. Мне придется очень много работать, чтобы дать киновселенной Marvel именно ту Тену, которую она заслуживает", — заключила звезда.

Напомним, в июле инсайдер издания HollywoodLife сообщил, что к сотрудничеству со студией ее склонили шестеро ее детей: 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло, и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

Анджелина Джоли подтвердила слухи о съемках в новом фильме Marvel

"Они все любят кинокомиксы. Она снова очень много работает, поэтому ищет способ быть ближе к детям, а также полна решимости не допустить, чтобы ее занятость карьерой лишила их чего-либо", — рассказал источник.

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