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Четверг, 01.08.2019
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Арнольд Шварценеггер отметил день рождения в кругу своей семьи

Арнольд Шварценеггер отметил день рождения в кругу своей семьи
18:18 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Фотографиями с праздника поделились наследники актера.

30 июля Арнольд отметил свой 72 день рождения. Праздник актер отмечал в компании семьи и детей Кэтрин, Кристины, Патрика и Кристофера.

В своих Instagram наследники Арни показали, какой торт вручили отцу. На угощении разместили брутальную фотографию актера, на которой он запечатлен в шляпе, очках и сигарой в бассейне на фоне гор.

А Кэтрин поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором Арнольд отмечает 54 день рождения.

 
 
 
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The cake Happy Birthday big guy @schwarzenegger

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"С днем рождения, папа! Я очень тебя люблю и знаю, что это будет отличный год для тебя!" - написала девушка.

 
 
 
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Happy birthday daddy!! I love you so much and know this will be a great year for you!

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Напомним, что Арнольд с 1986 года женат на тележурналистке Марии Шрайвер. В браке у пары родились четверо детей. А несколько лет назад стало известно, что у актера растет внебрачный сын Джозеф от домработницы. После таких новостей супруги оказались на грани развода. Но спустя несколько лет они смогли наладить отношения.

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Арнольд Шварценеггер, День рождения.
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