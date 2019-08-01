Арнольд Шварценеггер отметил день рождения в кругу своей семьи

Новости шоу бизнеса: Фотографиями с праздника поделились наследники актера.

30 июля Арнольд отметил свой 72 день рождения. Праздник актер отмечал в компании семьи и детей Кэтрин, Кристины, Патрика и Кристофера.

В своих Instagram наследники Арни показали, какой торт вручили отцу. На угощении разместили брутальную фотографию актера, на которой он запечатлен в шляпе, очках и сигарой в бассейне на фоне гор.

А Кэтрин поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором Арнольд отмечает 54 день рождения.

View this post on Instagram The cake Happy Birthday big guy @schwarzenegger A post shared by Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) on Jul 30, 2019 at 10:09am PDT

"С днем рождения, папа! Я очень тебя люблю и знаю, что это будет отличный год для тебя!" - написала девушка.

Напомним, что Арнольд с 1986 года женат на тележурналистке Марии Шрайвер. В браке у пары родились четверо детей. А несколько лет назад стало известно, что у актера растет внебрачный сын Джозеф от домработницы. После таких новостей супруги оказались на грани развода. Но спустя несколько лет они смогли наладить отношения.