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Королева Летиция сходила на фильм "Король Лев" с детьми и свекровью

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Королева Летиция сходила на фильм "Король Лев" с детьми и свекровью
20:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Ее Величество Летиция вместе с матерью мужа и дочерьми появились перед папарацци в центре Майорки.

Королевская семья в полном составе снова проводит жаркий август на острове Майорка. В отличии от британской королевской семьи, они чаще выходят из стен дворца, посещая светские мероприятия, премьеры фильмов и другие громкие события. Накануне королева Летиция в компании своей семьи достаточно свободно чувствовала себя перед камерами.

Для выхода на улицы Майорки Ее Величество выбрала легкий комбинезон цвета хаки с небольшим V-образным декольте. А свой образ в который раз дополнила босоножками, которые просто обожает Кейт Миддлтон, и соломенной сумкой.

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Дочери королевской четы Испании София и Леонор, были одеты в светлые футболки, брюки и кроссовки, а вот свекровь Летиции, София Греческая выбрала ярко-синюю кофту и штаны с принтом в тон. На ее груди красовалось массивное украшение со знаком звезды, а в руках была темная сумка.

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Король Лев, Королева Испании, Королева Летиция.
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