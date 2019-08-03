Рози Хатингтон-Уайтли украсила обложку известного глянца: фото

Так, в жарком августовском номере Harper's Bazaar Taiwan она предстала в экстраординарных образах.
Новые снимки супермодели представители глянца Harper's Bazaar Taiwan обнародовали на официальной странице в Instagram.
Она в свою очередь также поделилась кадрами с фотосессии. Среди любимых снимков Рози Хантигтон-Уайтли оказались несколько горячих фотографий.
На одной из них она свободно позирует на стуле, который разместили посреди белой студии, в черном боди с открытым декольте и чокером, который добавил незаурядной сексуальности. Необычным дополнением образа стали высокие резиновые сапоги.
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На втором фото она предстала в стильном байкерском костюме, а на третьем – в белом total look и в тех же самых черный сапогах.
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Однако каждый снимок дополнил соблазнительный и одновременно томный взгляд английской модели. На улыбки в фотосессии для августовского Harper's Bazaar Taiwan Рози Хантингтон-Уайтли была не щедрой.