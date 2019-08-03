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Суббота, 03.08.2019
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СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения
СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения

СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения

СМИ: Меган Маркл отказывается от шумного празднования дня рождения
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Герцогиня Сассекская несмотря на слухи о королевских требованиях во второй раз отказывается от праздничной вечеринки.

В воскресенье, 4 августа, Меган Маркл не будет устраивать громкий праздник по случаю 38-летия, отдав предпочтение уютному семейному застолью с принцем Гарри.

Как сообщает королевский обозреватель журнала Elle, герцоги Сассекские имели такие насыщенные недели, что планируют отказаться от приема для родственников и друзей. Поэтому принц Гарри и Меган Маркл, вероятно, проведут день вместе со своим сыном Арчи Харрисоном.

"Принц Гарри как раз вернется из лагеря Google на Сицилии, где он выступил с речью о борьбе с изменением климата, поэтому они спокойно проведут день рождения Меган в кругу семьи. Герцог и герцогиня были настолько заняты в последнее время, что ее день рождения будет просто заслуженным днем отдыха с несколькими друзьями и, конечно, возможностью разделить драгоценные моменты с Арчи", – рассказал репортер.

Ранее западные СМИ сообщали, что королева Елизавета II готовит для невестки особый подарок на день рождения – совместную поездку в замок Балморал. В шотландском поместье Ее Величество ежегодно проводит отдых, приглашая туда только самых близких родственников. Отмечалось, что специально для праздника королева закажет торт в своего кондитера, однако, вероятно, планы монарха или герцогини несколько изменились.

Принц Гарри и Меган Маркл удалили все подписки в Instagram

В 2018 году Меган Маркл тоже не воспользовалась Как выглядела Меган Маркл в день рождения: фото возможностью устроить свой праздник в кругу королевских родственников. Тогда герцоги Сассекские были приглашенными гостями на свадьбе друга детства принца Гарри – Чарли ван Cтраубензи.

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Королевская семья, Празднование, День рождение, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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