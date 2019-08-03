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Суббота, 03.08.2019
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Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей

Иванка Трамп умилила нежным фото своих сыновей
14:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Дочь действующего главы Белого дома Иванка Трамп умело совмещает карьеру с материнством.

При первой же возможности политик проводит время со своим мужем Джаредом Кушнером и тремя детьми. В сети появились новые кадры из скромных выходных миллионерши и ее потомков.

Советница главы Белого дома Иванка Трамп на официальной Instagram странице в основном освещает политическую деятельность, отчитываясь о проделанной работе. Поэтому милые фотографии с детьми вызывают шквал восторга у ее поклонников.

3 августа звездная мама опубликовала фото своих сыновей: 5-летнего Джозефа и 3-летнего Теодора Джеймса. Перед камерой мальчики появились в летних шортах, белых футболках и кепках. На снимке, сделанном Иванкой Трамп, видно, что семья отдыхает на каком-то ранчо, а Джозеф заботливо возит своего младшего братика в специальной тачке.

"Крейсер в выходные", – с юмором написала политик.

 
 
 
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Cruising into the weekend like...

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump)

Иванка Трамп сменила прическу: известная политик на встрече с чиновниками

Согласно фото Иванки Трамп, внуков президента США воспитывают в достаточно скромных условиях. В частности, комната Джозефа и Теодора Джеймса не имеет особого декора, а помещение содержит только кровати и тумбочки.

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Материнство, Иванка Трамп, Дочь Дональда Трампа.
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