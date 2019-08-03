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Суббота, 03.08.2019
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Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме
Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме

Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме

Новый проект: Оля Фреймут показала фото в национальном костюме
17:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: 3 августа, Оля Фреймут опубликовала в своем Instagram новый снимок.

На нем она запечатлена вместе с популярным фотографом и судьей шоу "Топ-модель по-украински" Соней Плакидюк и дизайнеркой костюмов Антониной Белинской. На фото телеведущая запечатлена в национальном украинском костюме.

"На съемках очень важного проекта", - написала под фото Фреймут.

Поклонники принялись обсуждать новое фото любимой звезды: "Как всегда в предчувствии чего-то грандиозного", " Галичаночка наша", "Сейчас реву от счастья, зная что стоит наконец-то ждать новый проект с вами!".

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Напомним, ранее украинская телеведущая впервые показала красавицу-сестру. Популярная украинская телеведущая Оля Фреймут — мама троих детей: 13-летней Златы, трехлетнего Валерия и двухлетней Евдокии. Телезвезда часто делится с поклонниками новыми фото из своей обычной жизни и публикует фото с детьми. Также в своем микроблоге Оля дает советы, рассказывает о профессиональных моментах и делится снимками с путешествий.

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Фото, Оля Фреймут, Украинская ведущая, Соня Плакидюк, Антонина Белинская.
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