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Суббота, 03.08.2019
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Дуа Липа снялась в рекламной кампании известного бренда косметики: фото

Дуа Липа снялась в рекламной кампании известного бренда косметики: фото
20:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Первый кадр нового аромата Libre бренда YSL Beauty от знаменитой певицы.

В начале июня стало известно, что одна из самых востребованных исполнительниц современности, Дуа Липа, стала лицом и «голосом» нового аромата YSL Beautе. Завесу тайны сама певица приоткрыла сегодня ночью, опубликовав в инстаграме первый кадр из рекламной кампании парфюма Libre.

То ли фотография интригующе кадрирована, то ли Дуа действительно позирует с роскошным ароматом практически обнаженная. На это намекает и сам флакон, напоминающий голое женское тело, будто оплетенное золотыми украшениями.

"Свобода" - название новинки как нельзя лучше характеризует саму Липу: провокационную и искреннюю.

 
 
 
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So proud to finally reveal to you LIBRE the new fragrance of freedom by Yves Saint Laurent Beauty @yslbeauty #IamLibre

A post shared by Dua Lipa (@dualipa) on

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Напомним, что популярная британская певица Дуа Липа имеет нового бойфренда. Избранником артистки стал брат знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид – Анвар.

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Духи, Дуа Липа, YSL Beauty.
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