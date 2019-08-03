Дуа Липа снялась в рекламной кампании известного бренда косметики: фото

Новости шоу бизнеса: Первый кадр нового аромата Libre бренда YSL Beauty от знаменитой певицы.

В начале июня стало известно, что одна из самых востребованных исполнительниц современности, Дуа Липа, стала лицом и «голосом» нового аромата YSL Beautе. Завесу тайны сама певица приоткрыла сегодня ночью, опубликовав в инстаграме первый кадр из рекламной кампании парфюма Libre.

То ли фотография интригующе кадрирована, то ли Дуа действительно позирует с роскошным ароматом практически обнаженная. На это намекает и сам флакон, напоминающий голое женское тело, будто оплетенное золотыми украшениями.

"Свобода" - название новинки как нельзя лучше характеризует саму Липу: провокационную и искреннюю.

Напомним, что популярная британская певица Дуа Липа имеет нового бойфренда. Избранником артистки стал брат знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид – Анвар.