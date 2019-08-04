Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта

Новости шоу бизнеса: Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году.

Многие назвали их венчание свадьбой века. Супруги прожили в браке десять лет, пока он полностью не затрещал по швам. Принц Чарльз и Диана решили подать на развод, но это решение далось "народной принцессе" нелегко.

Королевский биограф Ингрид Сьюард в книге "Королева и Ди: нерассказанная история" поведала о сказанных леди Ди словах принцу Чарльзу.

Бывшие супруги покинули здание суда порознь и столкнулись на первом этаже Кенсингтонского дворца. Тогда-то Диана и задала принцу душераздирающий вопрос.

"Почему это должно было случиться именно с нами?" - спросила она с глубокой грустью.

Когда же принцесса получила на руки бумаги о разводе, то она просто не смогла сдержать слез.

Леди Ди тяжело переживала расставание с мужем во многом и потому, что это произошло и с ее родителями.