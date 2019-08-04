Наталья Могилевская продемонстрировала стройную фигуру

Наталья Могилевская отметила, что ей до сих пор приятно получать поздравления с днем рождения. На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким снимком на газоне среди струй воды.
На фото певица позирует в закрытом черном купальнике так, будто танцует. Звезда в публикации обозначила турецкий отель, где она остановилась и празднует 44-летие.
"Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами", – написала Наталья.
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Третий день радуюсь и получаю массу удовольствия от ваших теплых слов и поздравлений! Спасибо, я люблю вас! Порхаю и делюсь с вами своим настроением в @rixossungate Столько красоты и прекрасных моментов собралось за эту неделю, что хочется показать и вам. Буду делиться материалами P. S. Кстати, так никто и не угадал, куда я отправилась праздновать свой день рождения #могилевская #натальямогилевская #язавелась #ятанцевала #rixosmoments #rixoshotels #rixossingate
Ранее Наталья Могилевская откровенно признавалась, что обожает танцевать. Певица поделилась с поклонниками впечатлениями от первого занятия классическим балетом.
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Как же я люблю танцевать! Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носочек, делать ровную спинку - очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это даёт на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас! Спасибо моему педагогу Афанасьеву Сергею Николаевичу. А что вы предпочитаете, классическую/современную хореографию или балет? #могилевская #натальямогилевская #ятанцевала #танціззірками #хореография #балет
Каждый раз, кружась над паркетом, я чувствую в себе огромную силу. Впервые решила заняться классическим балетом. Это очень интересно и я открываю для себя новый мир. Как тянуть носок, делать ровную спинку – очень забавно. Говорят, без этой классической основы не может быть другой хореографии. Решила проверить, что это дает на самом деле. Такие занятия принесут пользу каждому из нас! – отметила артистка.