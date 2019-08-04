Леся Никитюк устроила пикантную фотосессию: яркие снимки

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая Леся Никитюк снялась для обложки журнала "Печерская Ассамблея" в необычном образе соблазнительницы.

Об этом Леся сообщила на своей странице в Instagram.

На фотографии телеведущая позирует в откровенном платье с декоративными перьями, которое подчеркнуло декольте звезды. Дополнили образ Никитюк блестящие аксессуары и вечерний элегантный макияж.

"Очень интересный журнал "Печерская Ассамблея", ну, и девушка тоже. Спасибо всей команде. Если что, я сладкого не ела", – отметила знаменитость в подписи.

Поклонники ярко отреагировали на соблазнительные снимки Леси. Среди них ведущий развлекательных проектов Слава Демин написал: "Ухх! Какие набухшие вишни".

"Очень сексуально", "Ничего лишнего, все шикарно", "Очень красиво", – пишут пользователи в сети.