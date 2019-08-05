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Вера Брежнева удалила все совместные фото с мужем

Вера Брежнева удалила все совместные фото с мужем
15:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

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Украинская певица Вера Брежнева "почистила" свой аккаунт в Instagram от фотографий с мужем.

Не так давно в российских СМИ появилась информация о возможном о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Артистка пыталась опровергнуть эту новость и даже вышла в свет со своим возлюбленным. После этого Вера Брежнева сделала публикацию о том, что в Instagram жизнь других людей кажется идеальной, а на самом деле за красивой картинкой могут скрываться страдания, что повлекло за собой новую волну обсуждений касательно ее брака с Меладзе.

Вчера, 4 августа, в Telegram-канале Только никому... появилась новая информация о том, в каком состоянии находятся отношения Брежневой и Меладзе.

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В подтверждение этому автор привет скришот Instagram-страницы Брежневой, на которой нет фотографий с супругом.

"Так-так-так... Обсуждают, что Вера Брежнева удалила все последние совместные фото с Константином Меладзе, неужели портил ленту? Или что-то посерьезнее?", - написано в сообщении.

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Все по теме:

Вера Брежнева, Замужество, Знаменитости, Константин Меладзе.
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