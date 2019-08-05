Оля Полякова запустила первую коллекцию именных стикеров в Viber

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Украинская певица и телеведущая Оля Полякова на днях запустила новую коллекцию стикеров.

На днях в популярном мессенджере Viber появился набор из 26 эксклюзивных стикеров Оли Поляковой. Так, суперблондинка присоединилась к Олегу Винник, группе Время и Стекло, Тине Кароль и другим украинским знаменитостям, у которых есть именные наклейки.

На официальное сообщество Поляковой за пару дней подписалось более четверти миллиона пользователей, из-за чего оно вошло в топ-5 самых популярных групп украинских знаменитостей.

"Слова песен Оли Поляковой давно разобрали на цитаты. Мы рады новому сотрудничеству и следим за приростом аудитории. Оля – одна из самых востребованных певиц Украины, а новое сообщество позволит фанатам прямо в мессенджере получать интересный, эксклюзивный и полезный контент", – комментирует Атанас Райков, директор по развитию бизнеса Viber в СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки.