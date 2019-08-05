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Мелания Трамп продемонстрировала стильный casual образ: фото

Мелания Трамп продемонстрировала стильный casual образ: фото
21:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Жена президента США Дональда Трампа Мелания является стильным примером для многих модниц во всем мире.

Американская первая леди демонстрирует, как можно роскошно выглядеть не только в изысканных дизайнерских платьях, а и в обычном casual образе, который сможет повторить любой.

В воскресенье, 4 августа, президентская чета попала в объективы фотографов, когда выходила из своего самолета. Дональд Трамп и Мелания шагали в Белый дом.

Для выхода бывшая модель надела брюки оттенка милитари, которые соединила с классической голубой рубашкой и туфлями лодочками на высоких шпильках оливкового цвета. Для завершения образа Мелания примеряла солнцезащитные очки-авиаторы и сделала традиционную объемную укладку с локонами.

 
 
 
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#NEW President Trump and First Lady Melania Trump arriving at The White House last night (August 4, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Первая леди США в молодости: редкие снимки

 При этом Дональд Трамп сделал акцент на яркий галстук в сине-красных цветах, дополнив синий костюм.

Добавим, что такая рубашка и брюки (более популярные черного цвета) является базовой одеждой в гардеробе. Поэтому такой образ первой леди США возможно повторить каждому.

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Стиль, Образ, Первая Леди, Мелания Трамп.
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